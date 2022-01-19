Талалаев: жена Одисе Роши через полтора месяца уехала — не смогла жить в Грозном

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал причины, по которым полузащитник Одисе Роши покинул клуб.



«Наша задача — сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного, убедить, что тут комфортно. «Ахмат» заботится об игроках. В Чечне сложно держать собаку в квартире — есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты.



Взять Роши. Недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном. Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите». Дело не только в том, что это не столица — культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джованни (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые», — цитирует Талалаева Sport24.