Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: удивительно, что Галицкий взял Фарке — ну не ноунейма, но без серьёзных титулов

Талалаев: удивительно, что Галицкий взял Фарке — ну не ноунейма, но без серьёзных титулов
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о новом главном тренере «Краснодара» Даниэле Фарке.

«Меня вообще не задевает, сколько в РПЛ тренеров-иностранцев. У тренеров нет возраста, паспорта, только профессионализм. Только Рую мы проиграли дважды в этом сезоне. Николичу «Ахмат» не проигрывал, обыграли Шварца, Гисдоля, Божовича. Сложнее будет, когда поедут тренеры, уже добившиеся больших успехов.

Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну не ноунейма, но без серьёзных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды. А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — цитирует Талалаева Sport24.

Новость по теме
Новый тренер «Краснодара» провёл первую тренировку и сказал пару слов по-русски
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022