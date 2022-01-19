Талалаев: удивительно, что Галицкий взял Фарке — ну не ноунейма, но без серьёзных титулов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о новом главном тренере «Краснодара» Даниэле Фарке.
«Меня вообще не задевает, сколько в РПЛ тренеров-иностранцев. У тренеров нет возраста, паспорта, только профессионализм. Только Рую мы проиграли дважды в этом сезоне. Николичу «Ахмат» не проигрывал, обыграли Шварца, Гисдоля, Божовича. Сложнее будет, когда поедут тренеры, уже добившиеся больших успехов.
Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну не ноунейма, но без серьёзных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды. А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — цитирует Талалаева Sport24.
- 19 января 2022
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