Стам — о Магуайре: в «МЮ» должны проверить, кто решил заплатить за него столько денег

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мыслями о критике в адрес капитана команды Гарри Магуайра и сравнил его с экс-игроком манкунианцев Уэсом Брауном.
«Я думаю, Уэс Браун был быстрее и резче, чем он. Он также был мобильнее в противостояниях один на один на больших пространствах. Когда ты играешь за «Юнайтед», тебе нужно уметь защищаться один на один на больших пространствах.
Важно, чтобы вокруг [Магуайра] были хорошие игроки. Когда вокруг него есть хорошие игроки, которые поддерживают его, это помогает. Когда вокруг меня были хорошие игроки, я тоже мог играть немного лучше.
Я видел, что Магуайр может играть в хороший футбол, но мне кажется, что иногда он хочет сделать больше, чем от него требуют. Иногда ему нужно играть немного проще. Это касается и его образа мышления.
Но если все недовольны Гарри и тем, как он играет, то [клубу] следует обратить внимание на свою селекционную систему. Надо проверить, кто принял решение пригласить его и заплатить столько за игрока, который им не нравится», — сказал Стам в подкасте The Michael Anthony Show.
Магуайр перешёл в «МЮ» из «Лестера» летом 2019 года за £ 80 млн.
- 19 января 2022
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