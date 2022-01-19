Сергей Семак: до 31 мая работаю, а дальше — посмотрим

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу возможного продления контракта с санкт-петербургским клубом.
«Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), а также выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и Суперкубок (2020, 2021) страны. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Зенит» после 18 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. Подопечные Семака набрали 38 очков в 18 матчах.
- 19 января 2022
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