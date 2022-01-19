Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше

Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах сокращения игрового времени у форварда Артёма Дзюбы.

«Зачастую в приоритет выводился Сердар, а не Дзюба? Он больше подходит под эту схему или просто оказывался лучше готов? Множество факторов. В первой половине чемпионата по статистике Дзюба и Азмун играют примерно одинаковое количество времени. Из-за этого команда не стала меньше забивать, у них обоих достаточно результативных действий. Хорошо, что у нас есть различные опции. Сейчас добавился Ваня Сергеев, который поможет повысить конкуренцию.

Если есть пространство за спиной и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Артёма. Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу – эти качества выше у Дзюбы. В некоторых матчах они выходили вдвоём.

Всё регулируем в ручном режиме в зависимости от соперника. Не всегда получается играть в два форварда, ведь есть Малком, который тоже больше атакующий игрок, плюс Вендел, Клаудиньо или Мостовой – отсюда появляется перекос в сторону атаки. Если бы они активно прессинговали, не позволяли сопернику выходить на нашу половину, их присутствие было бы оправдано. Но нашу атакующую группу нельзя назвать интенсивно-прессингующей. Поэтому надо искать баланс в атаке и обороне», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Вопрос в Дзюбе. Устраивает его, что место в составе не гарантируют?» Интервью с Семаком «Вопрос в Дзюбе. Устраивает его, что место в составе не гарантируют?» Интервью с Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022