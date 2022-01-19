Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах сокращения игрового времени у форварда Артёма Дзюбы.

«Зачастую в приоритет выводился Сердар, а не Дзюба? Он больше подходит под эту схему или просто оказывался лучше готов? Множество факторов. В первой половине чемпионата по статистике Дзюба и Азмун играют примерно одинаковое количество времени. Из-за этого команда не стала меньше забивать, у них обоих достаточно результативных действий. Хорошо, что у нас есть различные опции. Сейчас добавился Ваня Сергеев, который поможет повысить конкуренцию.

Если есть пространство за спиной и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Артёма. Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу – эти качества выше у Дзюбы. В некоторых матчах они выходили вдвоём.



Всё регулируем в ручном режиме в зависимости от соперника. Не всегда получается играть в два форварда, ведь есть Малком, который тоже больше атакующий игрок, плюс Вендел, Клаудиньо или Мостовой – отсюда появляется перекос в сторону атаки. Если бы они активно прессинговали, не позволяли сопернику выходить на нашу половину, их присутствие было бы оправдано. Но нашу атакующую группу нельзя назвать интенсивно-прессингующей. Поэтому надо искать баланс в атаке и обороне», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.