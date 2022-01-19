Сборная Египта обыграла Судан и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта встречалась с командой Судана. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой египтян со счётом 1:0.



На 35-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Египта Мохамед Абдель Монем. Результативную передачу отдал египетский полузащитник Абдалла Эль-Саид.



Благодаря этой победе национальная команда Египта набрала 6 очков и вышла в плей-офф Кубка африканских наций со 2-го места в группе D. Судан (1) завершил групповой этап на 3-м месте. Соперниками команд по группе были сборные Нигерии (9) и Гвинеи-Бисау (1). Напомним, действующий победитель Кубка африканских наций — национальная команда Алжира.