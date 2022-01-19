Сборная Египта обыграла Судан и вышла в плей-офф Кубка африканских наций
Поделиться
В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта встречалась с командой Судана. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой египтян со счётом 1:0.
На 35-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Египта Мохамед Абдель Монем. Результативную передачу отдал египетский полузащитник Абдалла Эль-Саид.
Благодаря этой победе национальная команда Египта набрала 6 очков и вышла в плей-офф Кубка африканских наций со 2-го места в группе D. Судан (1) завершил групповой этап на 3-м месте. Соперниками команд по группе были сборные Нигерии (9) и Гвинеи-Бисау (1). Напомним, действующий победитель Кубка африканских наций — национальная команда Алжира.
Комментарии
- 20 января 2022
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10
Партнерский контент