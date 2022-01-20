«Герта» и «Хоффенхайм» вылетели из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Герта» принимала «Унион». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой «Униона» со счётом 3:2.



Голы за «Унион» забили нападающий Андреас Фогльзаммер, защитник Робин Кнохе и футболист «Герты» Никлас Штарк, отправивший мяч в собственные ворота. За «Герту» забил хавбек «Униона» Рани Хедира, который тоже отметился автоголом, и полузащитник Суат Сердар.



В другом матче 1/8 финала турнира «Фрайбург» разгромил «Хоффенхайм». Игра, прошедшая на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Таким образом, «Унион» и «Фрайбург» вышли в четвертьфинал Кубка Германии, а «Герта» и «Хоффенхайм» завершили выступление в турнире.