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«Герта» и «Хоффенхайм» вылетели из Кубка Германии

«Герта» и «Хоффенхайм» вылетели из Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии «Герта» принимала «Унион». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой «Униона» со счётом 3:2.

Голы за «Унион» забили нападающий Андреас Фогльзаммер, защитник Робин Кнохе и футболист «Герты» Никлас Штарк, отправивший мяч в собственные ворота. За «Герту» забил хавбек «Униона» Рани Хедира, который тоже отметился автоголом, и полузащитник Суат Сердар.

В другом матче 1/8 финала турнира «Фрайбург» разгромил «Хоффенхайм». Игра, прошедшая на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Унион» и «Фрайбург» вышли в четвертьфинал Кубка Германии, а «Герта» и «Хоффенхайм» завершили выступление в турнире.

Кубок Германии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 22:45 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 3
Унион
Берлин
0:1 Фогльзаммер – 11'   0:2 Штарк – 50' (автогол)   1:2 Хедира – 54' (автогол)   1:3 Кнохе – 55'   2:3 Сердар – 90+5'
Кубок Германии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 22:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 10'   0:2 Грифо – 36' (пен)   1:2 Шлоттербек – 52' (автогол)   1:3 Шаде – 55'   1:4 Демирович – 68'
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