«Герта» и «Хоффенхайм» вылетели из Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии «Герта» принимала «Унион». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой «Униона» со счётом 3:2.
Голы за «Унион» забили нападающий Андреас Фогльзаммер, защитник Робин Кнохе и футболист «Герты» Никлас Штарк, отправивший мяч в собственные ворота. За «Герту» забил хавбек «Униона» Рани Хедира, который тоже отметился автоголом, и полузащитник Суат Сердар.
В другом матче 1/8 финала турнира «Фрайбург» разгромил «Хоффенхайм». Игра, прошедшая на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Таким образом, «Унион» и «Фрайбург» вышли в четвертьфинал Кубка Германии, а «Герта» и «Хоффенхайм» завершили выступление в турнире.
Кубок Германии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 22:45 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 3
Унион
Берлин
0:1 Фогльзаммер – 11' 0:2 Штарк – 50' (автогол) 1:2 Хедира – 54' (автогол) 1:3 Кнохе – 55' 2:3 Сердар – 90+5'
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