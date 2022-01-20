Солтмурад Бакаев: с детства есть мечта играть вместе с братом

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев признался, что с детства мечтал играть в составе одной команды со своим братом Зелимханом Бакаевым, который выступает за московский «Спартак» и сборную России.
«Солтмурад Бакаев десятилетней давности – это мальчик из небольшого городка Республики Ингушетия, который мечтал и стремился к большому футболу. Работал и не мог подвести всех тех людей, которые в него верили, переживали и помогали.
Безусловно, у многих братьев, которые занимаются спортом, футболом, есть момент, что… В детстве у нас всегда были соревнования. Никогда не забуду момент – было упражнение, в котором нужно было обыграть один в один и забить. Я его обыгрываю, забиваю один, два, три, и он заводится. Это очень приятные моменты, мы смеёмся, когда вспоминаем. Он не любит проигрывать, я тоже, но старшим нужно уступать (смеётся).
С детства есть мечта играть вместе с братом. Я думаю, в первую очередь приятно родителям – смотреть, как два сына играют не друг против друга, а вместе. Вполне реально играть вместе за сборную. Этот тоже одна из моих целей», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».
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