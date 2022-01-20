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Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии
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Бывший бразильский футболист Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Пеле на этой неделе вернулся в Больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения курса химиотерапии. Речь идёт о плановом лечении. Обследование нацелено на получение информации об онкологии игрока.

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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