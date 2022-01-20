Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Бывший бразильский футболист Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, Пеле на этой неделе вернулся в Больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения курса химиотерапии. Речь идёт о плановом лечении. Обследование нацелено на получение информации об онкологии игрока.
Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».
В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
- 20 января 2022
-
22:58
-
22:54
-
22:38
-
22:30
-
22:18
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:29
-
21:14
-
21:04
-
21:01
-
20:56
-
20:27
-
20:21
-
20:16
-
20:07
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
19:09
-
18:58
-
18:50
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56