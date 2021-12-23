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Пеле выписан из больницы, но продолжит лечение опухоли в толстой кишке

Пеле выписан из больницы, но продолжит лечение опухоли в толстой кишке
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Бразильский футболист Пеле выписан из больницы, но он продолжит лечение опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает RTP со ссылкой на заявление больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

81-летний Пеле был госпитализирован 8 декабря. Позднее дочь Пеле Кели Насименто сообщила, что госпитализация была плановой.

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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