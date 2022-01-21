Источник: Мино Райола находится в реанимации

Известный агент Мино Райола находится в реанимации, сообщает Football Italia со ссылкой на Bild.

По данным источника, состояние Райолы ухудшилось и сейчас находится в реанимации в больнице Сан-Раффаэле в Милане с леёгочным заболеванием.

12 января появилась информация о том, что Райола был доставлен в больницу и перенёс экстренную операцию. Однако, позже в «твиттере» Райолы появилась информация о том, что он проходит обычный медицинский осмотр.

Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.