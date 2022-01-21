Форварда «Зенита» Сердара Азмуна предложили «Милану»

Футболиста «Зенита» Сердара Азмуна предложили «Милану», сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

Однако, сообщается, что иранский форвард не является трансферной целью миланского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса». Однако, клубы не могут найти компромисс в вопросе стоимости форварда. На данный момент переговоры приостановлены. Тем не менее шаг навстречу в исполнении любой из сторон может возобновить их.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.