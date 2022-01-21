«Ливерпуль» в 13-й раз вышел в финал Кубка лиги – это новый рекорд турнира

Вчера, в четверг, 20 января, состоялся ответный матч полуфинала Кубка Лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», это попадание в финал Кубка лиги стало для «Ливерпуля» уже 13-м в клубной истории, что является новым рекордом турнира. В этих финалах «мерсисайдцы» одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.

Напомним, счёт в игре на 19-й минуте открыл Диогу Жота. Первый серьёзный выпад «Ливерпуля» завершился взятием ворот. В атаке с ходу Диогу Жота получил мяч от Трента Александер-Арнольда ближе к левому краю, сместился в центр, добрался до радиуса штрафной и несильно пробил низом в противоход вратарю. На 77-й минуте Диогу откликнулся на заброс Трента из глубины, грудью протолкнул мяч себе на ход, забрался в штрафную и перекинул голкипера, вышедшего из ворот. Эта победа вывела «Ливерпуль» в финал турнира, где мерсисайдцы встретятся с «Челси».