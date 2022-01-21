Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» и попрощался с клубом

Полузащитник Данил Пруцев попрощался с «Крыльями Советов», поблагодарив клуб, болельщиков, тренерский штаб и партнёров по команде. Футболист перешёл в московский «Спартак».
«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнёрам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда минувшим летом. В клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям», — приводит слова Пруцева официальный сайт самарского клуба.
Летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».
- 21 января 2022
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