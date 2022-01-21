Данил Пруцев прокомментировал свой переход в «Спартак»

Полузащитник Данил Пруцев, который перешёл из «Крыльев Советов» в московский «Спартак», прокомментировал свой трансфер.
«Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере. Знаю многих ребят здесь по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли. Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и ещё раз побеждать!» — цитирует Пруцева пресс-служба «Спартака».
Летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.
- 21 января 2022
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