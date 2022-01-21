Иван Сергеев определился с игровым номером в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером «33». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».
«Официально: Иван Сергеев будет выступать за «Зенит» под номером «33». В разное время игровую форму с этим номером носили Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.
В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 21 января 2022
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