Сергей Корниленко прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу перехода нападающего Ивана Сергеева из самарского клуба в санкт-петербургский «Зенит».

«Мы благодарны Ивану за то время, которое он провёл в Самаре. Ваня прошёл хороший путь: сильно вырос в «Крыльях», побил массу рекордов, получил вызов в сборную. Да и сейчас нападающий по многим критериям находится на высоком уровне. Это большая работа как самого игрока, так и тренерского штаба с руководством клуба. В «Крыльях» игроки растут и развиваются: команда способна достигать результатов, показывать хороший футбол. И интерес лидеров РПЛ к нашим футболистам понятен. К Сергееву, например, предметный интерес был ещё в летнее межсезонье.



Ване желаю удачи. Он профессионал. Понимает, что предстоит много работы. Всё зависит лишь от него самого. Продолжит прогрессировать — добьётся ещё больших успехов.



Всегда рады видеть Ивана в Самаре. От работы с ним остались только приятные и позитивные воспоминания», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.