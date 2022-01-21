Гол новичка «Химок» Волкова принёс команде ничью в матче с «Баник Остравой»

Сегодня, 21 января, проходил товарищеский матч между подмосковными «Химами» и чешским клубом «Баник Острава». Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре на 12-й минуте открыл Захар Волков. Через 20 минут равенство на табло установил Иржи Клима.
В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на 2 года.
Волкову 24 года. Он начинал карьеру в «Витебске», также выступал за «Оршу» и «Нафтан». 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Беларуси, отыграв все 90 минут в товарищеском матче с Уэльсом (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.
Напомним, «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.
- 21 января 2022
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