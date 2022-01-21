Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол новичка «Химок» Волкова принёс команде ничью в матче с «Баник Остравой»

Гол новичка «Химок» Волкова принёс команде ничью в матче с «Баник Остравой»
Комментарии

Сегодня, 21 января, проходил товарищеский матч между подмосковными «Химами» и чешским клубом «Баник Острава». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Счёт в игре на 12-й минуте открыл Захар Волков. Через 20 минут равенство на табло установил Иржи Клима.

В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на 2 года.

Волкову 24 года. Он начинал карьеру в «Витебске», также выступал за «Оршу» и «Нафтан». 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Беларуси, отыграв все 90 минут в товарищеском матче с Уэльсом (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.

Напомним, «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2022, пятница. 17:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 1
Баник Острава
Острава, Чехия
1:0 Волков – 12'   1:1 Клима – 32'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022