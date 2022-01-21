«Манчестер Сити» предлагает € 16 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Манчестер Сити» близок к подписанию аргентинского форварда Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта». Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, «горожане» предлагают € 16 млн за игрок, а «Ривер» хочет получить за футболиста не менее € 21 млн. Согласование личных условий контракта не будет проблемой. Английский клуб готов предложить пятилетний контракт игроку, который дебютировал в аргентинском клубе в октябре 2018. Раньше игрока связывали с «Манчестер Юнайтед», однако переход в стан «манкунианцев» не состоялся из-за высокой суммы отступных игрока. Она составляют около € 25 млн. Альварес — лучший бомбардир чемпионата страны.
«Манчестер Сити» лидирует в английской лиге. В активе «горожан» 56 очков по итогам 22 матчей турнира. На втором месте располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков в высшем дивизионе Англии.
- 21 января 2022
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:37
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:08
-
19:04
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54