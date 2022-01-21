«Манчестер Сити» предлагает € 16 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Манчестер Сити» близок к подписанию аргентинского форварда Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «горожане» предлагают € 16 млн за игрок, а «Ривер» хочет получить за футболиста не менее € 21 млн. Согласование личных условий контракта не будет проблемой. Английский клуб готов предложить пятилетний контракт игроку, который дебютировал в аргентинском клубе в октябре 2018. Раньше игрока связывали с «Манчестер Юнайтед», однако переход в стан «манкунианцев» не состоялся из-за высокой суммы отступных игрока. Она составляют около € 25 млн. Альварес — лучший бомбардир чемпионата страны.

«Манчестер Сити» лидирует в английской лиге. В активе «горожан» 56 очков по итогам 22 матчей турнира. На втором месте располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков в высшем дивизионе Англии.