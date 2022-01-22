Почеттино рассказал о состоянии Мбаппе и Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» рассказал о состоянии нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.



«Мы довольны восстановлением состояния Мбаппе. Он будет в заявке завтра. Посмотрим, сможет ли он выйти в стартовом составе. Что касается Месси, он хорошо тренировался на этой неделе с командой. Это приятно», — приводит слова Почеттино пресс-служба парижского клуба.

Французский форвард пропустил командные занятия, проходившие на этой неделе, из-за болей в левой приводящей мышце. Месси ранее перенёс коронавирус.

Матч 22-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» состоится завтра, 23 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:45 мск.