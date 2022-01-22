«Ростов» проиграл «Спарте» в товарищеском матче
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Сегодня, 22 января, «Ростов» в рамках подготовки к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге встречался на сборах в Испании с чешской «Спартой». Встреча закончилась победой команды из Праги со счётом 2:0.
Счёт на 21-й минуте открыл полузащитник чешской команды Лукаш Гараслин. На 71-й минуте «Спарта» увеличила преимущество в счёте и довела матч до победы.
Напомним, «Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в РПЛ до 21 февраля.
27 февраля «Ростов» в рамках 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
0 : 2
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Гараслин – 21' 0:2 – 71'
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