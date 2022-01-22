«Арис» анонсировал оставшиеся матчи чемпионата образами из фильма «Миссия невыполнима»

Кипрский «Арис», лидирующий после 16 туров в чемпионате Кипра, анонсировал оставшиеся шесть туров регулярного чемпионата соответствующими зарисовками из шести серий фильма «Миссия невыполнима».

Фотографии можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ариса».

В клубе объяснили, что креативный ход отчасти связан со скептическим отношением к дебютанту чемпионата. Мало кто верил, что «Арис» способен войти в число лидеров, но команда из Лимасола выполнила несколько «невыполнимых» миссий, обыграв прямых конкурентов в чемпионате.



«Мы решили доказать всем обратное. Теперь нам предстоят последние шесть эпизодов нашей миссии до начала плей-офф. Первый эпизод уже 23 января, матч с АПОЭЛом», — заявили в клубе.