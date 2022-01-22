Карпин посетил тренировку «Краснодара» и познакомился с Фарке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировку «Краснодара» на зимнем сборе, посвящённом подготовке к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».
«Валерий Карпин заглянул к нам на тренировку. Главный тренер сборной России познакомился с Даниэлем Фарке, пообщался с футболистами и понаблюдал за занятием с трибуны», — сказано в сообщении пресс-службы команды.
Ранее стало известно, что Карпин посетил товарищеский матч между «Зенитом» и «Ботевом» (2:2). Также главный тренер национальной сборной присутствовал на тренировочном занятии московского «Локомотива».
Напомним, 24 марта сборная России проведёт матч со сборной Польши в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022.
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