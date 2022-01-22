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Кевин Де Брёйне сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Кевин Де Брёйне сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ
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Сегодня, 22 января, «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1). Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне отметился голевой передачей в этой встрече.

Как сообщает в «Твиттере» статистический портал OptaJoe, данный результативный пас стад 80-м для бельгийца в АПЛ. По этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

Однако, чтобы добиться подобного результата, Де Брёйне понадобилось на 68 матчей меньше, чем англичанину. Хавбек «горожан» ассистировал 80 раз за 196 игр в чемпионате Англии, а Бекхэм — за 264 встречи.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Де Брёйне сыграл в 16 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Лапорта забивает в ворота «Саутгемптона» с передачи Де Брёйне:

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