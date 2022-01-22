Фёллер: Азмун прекрасно подходит «Байеру»

Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер прокомментировал переход в команду форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Азмун – универсальный форвард, которого можно использовать на разных позициях. Он очень быстрый, хорошо играет головой, хорошо чувствует пространство.
Но он не только забивает голы, а ещё и участвует в созидании. Он прекрасно подходит «Байеру» как футболист, участвующий в комбинационном футболе», – цитирует Фёллера сайт «Байера».
Азмун перейдёт в новую команду летом 2022 года, когда у него истечёт срок контракта с «Зенитом». Сердар подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
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