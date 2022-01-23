VAR не удалил полузащитника «Саутгемптона» за грубый фол на Лапорте. Видео

Вчера, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

На 79-й минуте матча полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг шипами бутс влетел в ногу защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Главный судья встречи Саймон Хупер показал футболисту жёлтую карточку. VAR просматривал момент на возможность удаления, однако оставил решение Хупера в силе. Стюарт продолжил матч.

Видео эпизода с нарушением Армстронга на Лапорте:

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После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».