VAR не удалил полузащитника «Саутгемптона» за грубый фол на Лапорте. Видео

Вчера, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.
На 79-й минуте матча полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг шипами бутс влетел в ногу защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Главный судья встречи Саймон Хупер показал футболисту жёлтую карточку. VAR просматривал момент на возможность удаления, однако оставил решение Хупера в силе. Стюарт продолжил матч.
Видео эпизода с нарушением Армстронга на Лапорте:
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После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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