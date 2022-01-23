Фарке: думаю, что Тухель взял на вооружение некоторые элементы из моего арсенала

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке вспомнил о совместной работе с нынешним наставником «Челси» Томасом Тухелем. Оба специалиста несколько лет назад трудились в дортмундской «Боруссии» — Тухель возглавлял главную команду, а Фарке работал с дублем.
«В то время он возглавлял первую команду. Я видел, какая это нагрузка — быть главным тренером европейского гранда. Очень много давления, очень много работы. Я его не хотел отвлекать, но с его стороны всегда инициировалось общение. Очень приятно, когда есть возможность работать с умными людьми, обладающими такими качествами, как у Томаса.
Думаю, нет смысла рассуждать о его профпригодности. С такими людьми можно говорить о футболе не только в рабочее время, но и в повседневной жизни. Дни, которые мы проводили вместе на тренировках, были наполнены разговорами об игроках.
Конечно, ты стараешься брать что-то хорошее на вооружение, когда видишь это. Но я думаю, что Тухель взял на вооружение какие-то элементы и из моего подхода тоже. Но он уже в то время был на топ-уровне», — рассказал Фарке в интервью клубному каналу «Краснодара» в YouTube.
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