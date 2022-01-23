Иосифов: Эмери поздравил с дебютом в Примере

Российский полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов поделился впечатлениями от дебюта в Примере. Футболист вышел на замену в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (3:0).



«Волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубке, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведённые минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.



Уровень я ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.



Эмери поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнёры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили», — приводит слова Иосифова «Спорт-экспресс».

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Вильярреал» — «Мальорка»:

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