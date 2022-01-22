«Вильярреал» разгромил дома «Мальорку», Иосифов дебютировал в Примере

Сегодня, 22 января, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 22-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 3:0.



На 12-й минуте защитник гостей Франко Руссо забил автогол. На 34-й минуте полузащитник «жёлтой субмарины» Ману Тригерос удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Альфонсо Педраса.

Автогол Руссо:

Тригерос забивает в ворота «Мальорки»:

На 86-й минуте «Мальорка» осталась в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Руссо. После этого на 87-й минуте хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо реализовал 11-метровый в ворота гостей.

Удаление Руссо:

Гол Парехо:

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В добавленное ко второму тайму время на поле вышел российский полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов, он заменил Мои Гомеса. Это дебютное появление россиянина в Примере в составе «жёлтой субмарины».



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.