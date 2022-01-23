Кайл Уолкер: английская Премьер-лига сложнее, чем Лига чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер выразил мнение, что выиграть английскую Премьер-лигу сложнее, чем Лигу чемпионов.



«Манчестер Сити» должен выступать в Лиге чемпионов. Мы должны конкурировать с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем». Нужно идти и выигрывать Лигу чемпионов. В прошлом году мы были близки к этому, но тогда победила более сильная команда. Честно говоря, мне кажется, что в АПЛ всё по-другому. Чемпионат сложнее, чем Лига чемпионов, потому что он состоит из 38 матчей за сезон.



До финала Лиги чемпионов осталось 13 игр. Что касается моих предпочтений, я бы хотел выиграть АПЛ. Но Лига чемпионов — это мечта, и, надеюсь, мы сможем воплотить её в жизни в нынешнем сезоне», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

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