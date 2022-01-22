Хосеп Гвардиола отказался комментировать своё будущее в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать своё будущее в английском клубе.
«Я не думаю об этом. Я не думаю о будущей работе. Я не из тех, кто много думает о будущем, когда у меня есть контракт. Я думаю о «Саутгемптоне». Я недостаточно хорош, чтобы думать о своем долгосрочном будущем, потому что моё будущее всегда зависит от результатов. Вот почему эта тема меня ни на секунду не беспокоит. Я чувствую себя хорошо, мне комфортно, они дали мне всё», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2023 года. После 22 туров «горожане» единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 56 очков.
«Ман Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 22-го тура АПЛ.
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