«Замечательная инвестиция на будущее». В «Спартаке» прокомментировали трансфер Пруцева

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в московский клуб полузащитника Данила Пруцева.

«Думаю, в России этого футболиста отлично знают. Он здорово провёл первую часть сезона в «Крыльях». Данил раскрывает большой потенциал, который раньше был виден на уровне юношеского футбола, а теперь подтверждается во взрослом. Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг. Я беседовал с ним, но Данил умный парень и сам понимает, что сейчас важно для развития его карьеры — усердно работать. Мне нравится его отношение к делу. Вне поля — это довольно скромный парень, но как игрок он очень хорош и понимает, как прогрессировать дальше. Я убежден, что для «Спартака» это замечательная инвестиция на будущее. Ведь это один из самых перспективных полузащитников в России», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».