Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» одержала разгромную победу над «Оренбургом» в товарищеском матче

«Уфа» одержала разгромную победу над «Оренбургом» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 23 января, на сборах в турецком Белеке «Уфа» проводила товарищеский матч с «Оренбургом». Встреча закончилась победой уфимской команды со счётом 4:1.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл полузащитник уфимцев Эгаш Касинтура. На 43-й минуте Александр Саплинов реализовал пенальти, увеличив преимущество. В начале второго тайма Данила Емельянов довёл счёт до крупного 3:0. На 64-й минуте «Оренбург» отыграл один мяч благодаря полузащитнику Николаю Титкову. В концовке матча, новичок «Уфы» Дилан Ортиз забил четвертый мяч команды.

Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 4
Уфа
Уфа, Россия
0:1 Касинтура – 22'   0:2 Саплинов – 43' (пен)   0:3 Емельянов – 47'   1:3 Титков – 64'   1:4 Ортис – 80'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022