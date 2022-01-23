«Уфа» одержала разгромную победу над «Оренбургом» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 23 января, на сборах в турецком Белеке «Уфа» проводила товарищеский матч с «Оренбургом». Встреча закончилась победой уфимской команды со счётом 4:1.
Счёт в матче на 22-й минуте открыл полузащитник уфимцев Эгаш Касинтура. На 43-й минуте Александр Саплинов реализовал пенальти, увеличив преимущество. В начале второго тайма Данила Емельянов довёл счёт до крупного 3:0. На 64-й минуте «Оренбург» отыграл один мяч благодаря полузащитнику Николаю Титкову. В концовке матча, новичок «Уфы» Дилан Ортиз забил четвертый мяч команды.
Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.
Комментарии
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59
Партнерский контент