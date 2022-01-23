«Уфа» одержала разгромную победу над «Оренбургом» в товарищеском матче

Сегодня, 23 января, на сборах в турецком Белеке «Уфа» проводила товарищеский матч с «Оренбургом». Встреча закончилась победой уфимской команды со счётом 4:1.



Счёт в матче на 22-й минуте открыл полузащитник уфимцев Эгаш Касинтура. На 43-й минуте Александр Саплинов реализовал пенальти, увеличив преимущество. В начале второго тайма Данила Емельянов довёл счёт до крупного 3:0. На 64-й минуте «Оренбург» отыграл один мяч благодаря полузащитнику Николаю Титкову. В концовке матча, новичок «Уфы» Дилан Ортиз забил четвертый мяч команды.



Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.