Ал. Мостовой: тему с возвращением Дзюбы в сборную России нужно закрыть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что нужно перестать обсуждать возможное возвращение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду при Валерии Карпине.
«По поводу слов Карпина о возможном возвращении Дзюбы в сборную. Я считаю, что вообще уже эту тему нужно закрыть. Потому что и тот и другой уже говорили, что нет. Я как бы с первых дней поддерживал Дзюбу в его высказываниях, потому что когда тебя унижают, говорят, что в сборной ты не нужен, зачем ты нужен, ты не в форме, а потом тебя возвращают, ну это смешно уже. Нет, нет, закончили, уже другие люди, другой этап подготовки идёт.
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Команда, к сожалению, напрямую не смогла выйти, сейчас будут две очень важные игры, выйдут, будут кричать «ура, ура», не выйдут, скажут, что не получилось. Так было у нас и с предыдущим результатом. Я считаю, что эту тему вообще не нужно поднимать: захотел — приехал, захотел — не приехал. Тем более народу много у нас, а если нет, то иностранцы всегда могут появиться, как мы говорим, и скажут, что здорово всё», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
- 23 января 2022
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