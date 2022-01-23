Хавбек «Челси» Зиеш чуть не забил «Тоттенхэму» вторым дальним ударом подряд. Видео

Сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимает «Тоттенхэм Хотспур».
На 47-й минуте забил хавбек «аристократов» Хаким Зиеш. Через минуту у марокканца была возможность ещё раз отличиться. Мяч отрикошетил от корпуса защитника «шпор» на линию штрафной. Зиеш с лёта мощно пробил по воротам «Тоттенхэма», но гостей в прыжке выручил вратарь Уго Льорис.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Челси» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
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