«Барселона» и «Алавес» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Барселоны» на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Барселона».



«Алавес»: Пачеко, Лопес, Лежён, Лагуардия, Агиррегабирия, Понс, Пина, Эскаланте, Хасон, Риоха, Хоселу.



Запасные: Сивера, Миазга, Тачи, Гарсия, Мартин, Мойя, Мендес, Пельистри, Силла, Де ла Фуэнте.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Араухо, Пике, Дест, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Эззалзули, Л. де Йонг, Торрес.



Запасные: Нето, Тенас, Алвес, Бальде, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Жутгла, Пуч, Брейтуэйт.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хорхе Фигероа Васкес. Ему будут помогать ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Пабло Моралес.