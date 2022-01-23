«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Хетафе» в матче Примеры
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Сегодня, 23 января, на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Хетафе». Команды не смогли выявить победителя, счёт матча – 0:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервным рефери выступал Франсиско Саэс Виталь.
После 21 сыгранного тура «Реал Сосьедад» располагается на пятом месте в турнирной таблице сезона-2021/2022, имея в своём активе 34 очка. «Хетафе» с 22 баллами находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», который в 22 матчах набрал 50 очков.
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