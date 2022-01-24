«Челси» первым преодолел отметку в 500 очков в лондонских дерби

23 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В 272 лондонских дерби «Челси» набрал 501 очко, став первым клубом, преодолевшим отметку в 500 очков, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

Уже 19 февраля команда сыграет в очередном столичном дерби, соперником «Челси» в очередном туре АПЛ будет «Кристал Пэлас» из южного Лондона. Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах. На 2-м месте располагается «Ливерпуль» (48).