Гари Линекер отреагировал на победный гол Френки де Йонга в матче с «Алавесом»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу каталонского клуба в матче 22-го тура Примеры с «Алавесом» со счётом 1:0. Единственный гол был забит в концовке встречи. На 87-й минуте отличился полузащитник Френки де Йонг, ему ассистировал Ферран Торрес.

«Лучше поздно, чем никогда, «Барселона». Пришло время де Йонга. Ассист у Феррана Торреса», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков. «Алавес» (17) находится на 19-й строчке. Возглавляет таблицу «Реал» (50).

Видео гола Френки де Йонга:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.