Гари Линекер отреагировал на победный гол Френки де Йонга в матче с «Алавесом»
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу каталонского клуба в матче 22-го тура Примеры с «Алавесом» со счётом 1:0. Единственный гол был забит в концовке встречи. На 87-й минуте отличился полузащитник Френки де Йонг, ему ассистировал Ферран Торрес.
«Лучше поздно, чем никогда, «Барселона». Пришло время де Йонга. Ассист у Феррана Торреса», — написал Линекер в своём «твиттере».
«Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков. «Алавес» (17) находится на 19-й строчке. Возглавляет таблицу «Реал» (50).
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