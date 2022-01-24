Источник: Хендрикс близок к уходу в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдёт в «Фейеноорд» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Ранее технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен подтвердил, что клуб ведёт переговоры с московским «Спартаком» по поводу аренды полузащитника.

Сообщалось, что нидерландский клуб арендует футболиста на 1,5 года.



Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.



Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.



Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.