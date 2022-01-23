В «Фейеноорде» подтвердили переговоры со «Спартаком» по Хендриксу

Технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен подтвердил, что клуб ведёт переговоры с московским «Спартаком» по поводу аренды полузащитника Йоррита Хендрикса.



«Речь идёт об аренде с правом выкупа», — приводит слова Арнесена feyenoord.supporters.nl.



По сведениям источника, нидерландский клуб арендует футболиста на 1,5 года.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.



Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.



Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.