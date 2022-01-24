Илья Геркус: бойкот фанатов «Спартака» и «Зенита» из-за Fan ID логичен
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Заявленный бойкот логичен, исходя из динамики развития ситуации. Закон о введении Fan ID принимали, не прислушиваясь к фанатским группам. Теперь, после того как он принят, они протестуют против его применения, бойкотируя матчи. В их картине мира это правильная и чуть ли не единственная допустимая реакция. Теперь ждём ответа спортивных властей, их слов и действий», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.
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