ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайская Футбольная ассоциация обратилась в ФИФА

ЦСКА отказался отпускать Хесуса Медину в национальную команду Парагвая, сообщает журналист Джотита Бернабе в своём «твиттере».

Отмечается, Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу.

28 января сборной Парагвая предстоит провести матч с национальной командой Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. 17 января игрок подписал контракт с «армейцам» на три с половиной года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».