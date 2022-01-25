ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайская Футбольная ассоциация обратилась в ФИФА

ЦСКА отказался отпускать Хесуса Медину в национальную команду Парагвая, сообщает журналист Джотита Бернабе в своём «твиттере».
Отмечается, Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу.
28 января сборной Парагвая предстоит провести матч с национальной командой Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022.
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. 17 января игрок подписал контракт с «армейцам» на три с половиной года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».
- 25 января 2022
-
04:31
-
03:33
-
03:18
-
02:31
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:47
-
00:43
-
00:26
-
00:08
- 24 января 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:35
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:23
-
22:07
-
22:01
-
21:56
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:16