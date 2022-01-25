Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси провёл ужин в понедельник, 24 января, в каталонском ресторане с некоторыми представителями «Барселоны».
Как сообщает OnzeTv3, компанию Месси составили главный тренер каталонского клуба Хави и полузащитник Серхио Бускетс. Это случилось на фоне слухов о том, что Лионель задумался о возвращении в стан сине-гранатовых.
Позавчера, в воскресенье, 23 января, Месси отыграл около 30 минут в матче Лиги 1 с «Реймсом» и сделал голевую передачу. Следующую игру «ПСЖ» проведёт 31 января. Соперником парижан в Кубке Франции станет «Ницца».
Напомним, Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира с Чили и Колумбией из-за последствий перенесённой болезни. Лидер «альбиселесте» заразился коронавирусом 2 января. Тренировки он возобновил только 18 января.
- 25 января 2022
-
10:49
-
10:45
-
10:24
-
10:22
-
10:09
-
09:47
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
05:31
-
04:31
-
03:33
-
03:18
-
02:31
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:47
-
00:43
-
00:26
-
00:08
- 24 января 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:35
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:23
-
22:07
-
22:01
-
21:56