Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси провёл ужин в понедельник, 24 января, в каталонском ресторане с некоторыми представителями «Барселоны».

Как сообщает OnzeTv3, компанию Месси составили главный тренер каталонского клуба Хави и полузащитник Серхио Бускетс. Это случилось на фоне слухов о том, что Лионель задумался о возвращении в стан сине-гранатовых.

Позавчера, в воскресенье, 23 января, Месси отыграл около 30 минут в матче Лиги 1 с «Реймсом» и сделал голевую передачу. Следующую игру «ПСЖ» проведёт 31 января. Соперником парижан в Кубке Франции станет «Ницца».

Напомним, Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира с Чили и Колумбией из-за последствий перенесённой болезни. Лидер «альбиселесте» заразился коронавирусом 2 января. Тренировки он возобновил только 18 января.