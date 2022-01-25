Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона
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«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт воронежского клуба.
33-летний Дядюн начал профессиональную карьеру в казанском «Рубине». Также выступал за «Ростов», «Томь», «Спартак-Нальчик», «Динамо», «Балтику» и «Химки». Вызывался в молодёжную сборную России.
Последним клубом Дядюна были «Химки», которые он покинул в конце мая прошлого года. В прошлом сезоне Владимир отыграл 15 матчей за подмосковную команду в российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.
«Факел» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).
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