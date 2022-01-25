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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт клуба. 20-летний вратарь и капитан сборной Словении отправлен на карантин.

6 февраля «Атлетико» на выезде сыграет против «Барселоны» в рамках чемпионата Испании. Облак в этом сезоне провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах. За «Атлетико» он выступает с 2014 года. На его счету 249 матчей за клуб, в которых он пропустил 170 мячей.

Облак дебютировал в сборной Словении 11 сентября 2012 года, когда его команда на выезде потерпела поражение от Норвегии со счётом 1:2 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года. После ухода из сборной Самира Хандановича стал основным вратарём команды. 6 сентября 2019 года впервые вывел сборную Словении на поле с капитанской повязкой.

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