Дед Адамова: Арсен был одной ногой в «Локо», но «Урал» с первого дня за переход в «Зенит»

Хайдар Алханов, дед защитника Арсена Адамова, прокомментировал переход внука из «Урала» в «Зенит».



«Изначально были серьёзные переговоры с «Локомотивом». Арсен был одной ногой в «Локо», но клубы не смогли договориться между собой. Честно говоря, и мы, и руководство «Локомотива» уже думали, что Арсен продолжит карьеру в Москве. «Урал» был за «Зенит» с первого дня и настаивал на переходе в стан петербуржцев. Так в «Зените» и сумели договориться.



«Зенит» — это престижный клуб и большой шаг для Арсена. Любой спортсмен всегда должен находиться в конкуренции. Если ты не готов — нечего этим заниматься. Знаю Арсена с раннего детства. Он очень трудолюбивый парень с характером и боевым духом. Если внуку доверят место в стартовом составе, то просто так он его точно не уступит. Время покажет. Очень надеюсь, что он будет играть на должном и достойном уровне», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.