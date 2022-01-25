«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят подписать нападающего ПСВ

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», сообщает Voetbal International.



По информации источника, форвард уже провёл переговоры с представителями красных и «горожан». Также за футболистом следит мюнхенская «Бавария». Тем не менее, существует вероятность того, что футболист продлит контракт с клубом.



Гакпо является воспитанником ПСВ. Действующее соглашение нидерландца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Гакпо сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:

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