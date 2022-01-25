«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят подписать нападающего ПСВ

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», сообщает Voetbal International.
По информации источника, форвард уже провёл переговоры с представителями красных и «горожан». Также за футболистом следит мюнхенская «Бавария». Тем не менее, существует вероятность того, что футболист продлит контракт с клубом.
Гакпо является воспитанником ПСВ. Действующее соглашение нидерландца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Гакпо сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 января 2022
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:07
-
17:59
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:47
-
15:37
-
15:20
-
15:08
-
14:57
-
14:38
-
14:26
-
14:18
-
14:10
-
14:07
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:17