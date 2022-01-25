Фердинанд: говорят, «Ньюкасл» должен больше тратить, но потом клуб будут порицать за это

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о трансферной политике «Ньюкасл Юнайтед».



«Думаю, «Ньюкасл» останется в Премьер-лиге. Мне кажется, летом они пойдут на многое на трансферном рынке.



Люди говорят: «Они должны тратить больше». Потом они же бы сказали: «Это всё потому, что у них есть деньги». И будут этим порицать «Ньюкасл».



У них другой подход, он более тщательный. У них есть стратегия, они не тратят деньги, как другие команды, у которых они только появились. Там люди просто сходили с ума», — цитирует Фердинанда Caught Offside со ссылкой на подкаст Vibe with FIVE.



7 октября 2021 года новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». Ранее главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ньюкасл» после 21 тура занимает предпоследнее, 19-е место, имея в своём активе 15 очков.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.