Фердинанд: говорят, «Ньюкасл» должен больше тратить, но потом клуб будут порицать за это

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о трансферной политике «Ньюкасл Юнайтед».
«Думаю, «Ньюкасл» останется в Премьер-лиге. Мне кажется, летом они пойдут на многое на трансферном рынке.
Люди говорят: «Они должны тратить больше». Потом они же бы сказали: «Это всё потому, что у них есть деньги». И будут этим порицать «Ньюкасл».
У них другой подход, он более тщательный. У них есть стратегия, они не тратят деньги, как другие команды, у которых они только появились. Там люди просто сходили с ума», — цитирует Фердинанда Caught Offside со ссылкой на подкаст Vibe with FIVE.
7 октября 2021 года новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». Ранее главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ньюкасл» после 21 тура занимает предпоследнее, 19-е место, имея в своём активе 15 очков.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 января 2022
-
20:00
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
19:01
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:07
-
17:59
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:47
-
15:37