Сборная Сенегала обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала встречалась с национальной командой Кабо-Верде. Игра прошла на стадионе «Бафусам» в Бафусаме (Камерун) и завершилась победой сенегальской команды со счётом 2:0.



На 21-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник сборной Кабо-Верде Патрик Андраде. На 57-й минуте красную карточку получил ещё один футболист из Кабо-Верде — голкипер Жозимар Возинья. На 63-й минуте счёт открыл нападающий сборной Сенегала Садио Мане. В концовке встречи форвард Амаду Бамба Дьенг упрочил преимущества Сенегела в счёте.



Таким образом, сборная Сенегала вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций. В четвертьфинале турнира сенегальские футболисты сыграют с победителями пары Мали — Экваториальная Гвинея. Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире.

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